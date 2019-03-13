Украина готова обменять 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина готова в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе. Об этом написала на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко.
"Мы настаиваем на разблокировании освобождения и готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе", - написала она.
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Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отсутствие представителя ТКГ от РФ свидетельствует о неготовности Кремля к конструктивным действиям.