Украина в ТКГ предложила России первыми в Минске поставить вопрос обмена

"Два дня назад мы с Евгением Марчуком прислали 16 письмо в адрес представителя РФ Грызлова в ТКГ с требованием, чтобы 27 марта, во время следующего раунда минских переговоров первым вопросом в гуманитарной подгруппе а также ТКГ был вопрос передачи 25 россиян в обмен на политзаключенных кремля, а также 72 сепаратистов готова помиловать украинская сторона в обмен на 19 незаконно удерживаемых Российской Федерацией, ФСБ и их марионетками в Донецке и Луганске", - заявила Геращенко.



Как сообщал УНН, следующее заседание ТКГ в Минске запланировано 27 марта .