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В Украине инфляция находится на исторически низком уровне - Устенко

В Украине инфляция находится на исторически низком уровне - Устенко

Киев  •  УНН

 • 15298 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что уровень инфляции в связи с отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия не изменится, так как в Украине инфляция находится на исторически низком уровне. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Нет, я не думаю, что каким-то образом макроэкономические показатели будут изменены. И, прежде всего, макроэкономические показатели применяются только после того, когда есть базовые, называются фундаментальные макроэкономические изменения. Никаких фундаментальных макроэкономических изменений не происходит. Как было 25 млрд долларов, даже чуть больше, в наших золотовалютных резервах, так они там и есть. Как Национальный банк Украины был независимым, так он и продолжает оставаться независимым. Уровень инфляции в стране как замедлился, так он и продолжает оставаться на том уровне, на котором есть. К слову сказать, мы находимся на исторически низком уровне инфляции, ниже, чем 2%. Ну и более того, не забывайте все же, что и де-факто, и де-юре Национальный банк Украины - действительно абсолютно независимая организация", - заявил Устенко.

Напомним, что текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликован на сайте парламента.

Добавим, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

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