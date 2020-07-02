В Україні інфляція знаходиться на історично низькому рівні - Устенко

"Ні, я не думаю, що якимось чином макроекономічні показники будуть змінені. І, перш за все, макроекономічні показники застосовуються тільки після того, коли є базові, що називаються фундаментальні макроекономічні зміни. Ніякої фундаментальної макроекономічної зміни не відбувається. Як було 25 млрд доларів, навіть трохи більше, в наших золотовалютних резервах, так вони там і є. Як Національний банк України був незалежним, так він і продовжує залишатися незалежним. Рівень інфляції в країні як сповільнилося, так він і продовжує залишатися на тому рівні, на якому є. До слова сказати, ми знаходимося на історично низькому рівні інфляції, нижче, ніж 2%. Ну і більш того, не забувайте все-таки, що і де-факто, і де-юре Національний банк України - дійсно абсолютно незалежна інституція", - заявив Устенко.

Нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського про відставку Яківа Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно увечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".