В Украине до сих пор нет согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом - CSIS

Так, по словам эксперта, ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом".

"Существует утверждение, что реверсные поставки российского газа из Европы каким-то образом станут долгосрочным решением проблемы. Безусловно, они полезны в случае перенасыщения газового рынка перед лицом российской агрессии и упрямства на переговорах. Но, эти реверсные поставки не будут иметь значения, если Россия решит прекратить транзит через Украину.

Более того, ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом". Иски в международные суды против "Газпрома" или угрозы повысить тарифы на транзит являются рискованным путем, если кто-то хочет, чтобы "Газпром" перешел к транзиту в обход Украины.

Конечно, долгосрочным решением для Украины станет улучшение эффективности энергетики и условий для инвестирования в эту сферу ", - отметил Эдвард Чоу.

При этом, он выразил убеждение, что "Правительство Гройсмана имеет ограниченное окно возможностей, чтобы проводить серьезные энергетические реформы".

"Даже учитывая политическую волю, украинскому правительству до сих пор не хватает финансовых ресурсов и потенциала для эффективного осуществления реформ. Западным правительствам и международным финансовым институтам придется предложить Киеву гораздо больше "кнутов и пряников", чем раньше. В условиях войны экономическая помощь для 45 миллионной нации является мизерной ", - добавил эксперт.

Представитель CSIS не двузначно намекнул на недостатки в реформирование энергетической отрасли, и призвал Правительство поторопиться с подготовкой реального плана действий в этом направлении.

"Но пока не существует согласованного плана реформирования. Украинская команда должна разработать такой план с помощью международных коммерческих, промышленных экспертов.

В нем необходимо учесть реалистичный порядок игры, который не будет руководствоваться частными интересами. Что важнее, этот план нужно представить украинскому народу и заручиться его поддержкой в ​​лице его избранных представителей в Совете.

Слишком часто, украинские чиновники видят законодателей как препятствие для действий исполнительной власти, а не как партнеров в проведении реформ.

Энергетическая реформа может быть устойчивой только при единстве цели и единой команды внутри украинского правительства. Запад должен помочь со значительным финансированием. В противном случае украинская власть имеет привычку стравливать доноров для решения внутренних политических конфликтов. Поощрение неадекватного поведения украинских властей только обострит кризис, как это слишком часто случалось в прошлом ", - написал Э.Чоу.

Напомним, как сообщал УНН, Еврокомиссия разрешила "Газпрому" увеличить прокачку газа в обход Украины .

Также напомним, по словам В.Землянского, обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов .