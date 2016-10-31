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В Україні досі немає узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому - CSIS

В Україні досі немає узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому - CSIS

Київ • УНН

 • 8449 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Головною ціллю газової реформи України має стати руйнація державної монополії на енергетику, щоб стимулювати розвиток конкуренції та ринкової ефективності, що в конечному результаті призведе до усунення спокуси окремих груп контролювати державні енергетичні підприємства. Про це у власному блозі у Financial Times завив старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу, передає УНН.

Так, за словами експерта, цінність української транзитної газової системи залежить від нормалізації відносин з “Газпромом”.

“Існує твердження, що реверсні поставки російського газу з Європи якимось чином стане довгостроковим рішенням проблеми. Безумовно, вони є корисними у разі перенасичення газового ринку перед обличчям російської агресії і впертості на переговорах. Але, ці реверсні поставки не матимуть значення, якщо Росія вирішить припинити транзит через Україну.

Більше того, цінність української транзитної газової системи залежить від нормалізації відносин з "Газпромом“. Позови в міжнародні суди проти "Газпрому“ чи погрози підвищити тарифи на транзит є ризикованим шляхом, якщо хтось хоче, щоб "Газпром“ перейшов до транзиту в обхід України.

Звичайно, довгостроковим рішенням для України стане поліпшення ефективності енергетики та умов для інвестування в цю сферу”, — зазначив Едвард Чоу.

При цьому, він вислови переконання, що “Уряд Гройсмана має обмежене вікно можливостей, щоб проводити серйозні енергетичні реформи”.

“Навіть з огляду на політичну волю, українському уряду досі не вистачає фінансових ресурсів і потенціалу для ефективного здійснення реформ. Західним урядам та міжнародним фінансовим інституціям доведеться запропонувати Києву набагато більше "батогів і пряників“, ніж раніше. В умовах війни економічна допомога для 45 мільйонної нації є мізерною”, — додав експерт.

Представник CSIS не двозначно натякнув на недоліки у реформування енергетичної галузі, і закликав Уряд поквапитися з підготовкою реального плану дій у цьому напрямку.

“Але наразі не існує узгодженого плану реформування. Українська команда повинна розробити такий план за допомогою міжнародних комерційних, промислових експертів.

В ньому необхідно врахувати реалістичний порядок гри, який не керуватиметься приватними інтересами. Що важливіше, цей план потрібно представити українському народові і заручитися його підтримкою в особі його вибраних представників в Раді.

Занадто часто, українські урядовці вбачають законодавців як перешкоду для дій виконавчої влади, а не як партнерів у проведенні реформ.

Енергетична реформа може бути стійкою лише при єдності мети і єдиної команди всередині українського уряду. Захід повинен допомогти зі значним фінансуванням. В іншому випадку українська влада має звичку стравлювати донорів для вирішення внутрішніх політичних конфліктів. Заохочення неадекватної поведінки української влади тільки загострить кризу, як це занадто часто траплялося в минулому”, — написав Е.Чоу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Єврокомісія дозволила “Газпрому” збільшити прокачку газу в обхід України.

Також нагадаємо, за словами В.Землянського, обіцяна реформа “Нафтогазу” поки що реалізувалася лише в частині підняття тарифів

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