В Украине из-за ливней до сих пор обесточены 8 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Украине из-за ливней до сих пор обесточены 8 населенных пунктов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Как отметил Кубов, устранение последствий неблагоприятных погодных условий касается не только Закарпатья, но и Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Кировоградской, Винницкой и Херсонской областей.
"Проанализированы все области, о которых сказал, определены в трех областях 224 хозяйства, включая 41 жилой дом. Также определены вопросы 20 хозяйств и привлечен личные составы ГСЧС, которые работают в каждой области", - отметил Кубив.
По его словам, на сегодня более 3 тысяч работников ГСЧС задействованы в устранении последствий погодных условий, создан резерв сил.
"Остаются сегодня обесточенными 8 населенных пунктов", - сообщил Кубив.
Он добавил, что премьер-министр на личном контроле держит этот вопрос
Напомним, в результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях.