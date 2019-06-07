В Україні через зливи досі знеструмлені 8 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні через зливи досі знеструмлені 8 населених пунктів. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів під час Години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив Кубів, усунення наслідків несприятливих погодних умов стосується не тільки Закарпаття, але й Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Кіровоградської, Вінницької і Херсонської областей.
"Проаналізовано всі області, про які сказав, визначено у трьох областях 224 господарства, включаючи 41 житловий будинок. Також визначено питання щодо 20 господарств і залучено особові склади ДСНС, які працюють у кожній області", - зазначив Кубів.
За його словами, станом на сьогодні більше 3 тисяч працівників ДСНС задіяні в усуненні наслідків погодних умов, створено резерв сил.
"Залишається на сьогодні знеструмленими 8 населених пунктів", - повідомив Кубів.
Він додав, що прем’єр-міністр на особистому контролі тримає це питання
Нагадаємо, внаслідок злив підтоплено 18 будинків та 124 двори у трьох областях.