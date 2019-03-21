В Украине через единый счет проходит 80% всех таможенных оформлений - Войцещук

Согласно сообщению, директор Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС Андрей Войцещук во время селекторного совещания с руководителями таможен рассказал, что в проекте приняли участие около 2 тысяч предприятий.

За время реализации проекта в государственный бюджет было перечислено более 4 млрд гривен платежей, и на сегодняшний день уже 80% всех таможенных оформлений проходит через единый счет.

В пресс-службе отметили, что новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, предоставляет право субъектам хозяйствования свободно выбирать место оформления, ведь средства будут учитываться в одной карточке - особом счету субъекта ВЭД.

Для успешного внедрения новой системы в составе Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС было создано отдельное подразделение по обеспечению функционирования единого счета и приняты меры нормативно-правового характера, разработаны принципиально новое, современное программное обеспечение для осуществления прямых коммуникаций между ГФС и Казначейством, как в процессе учета поступления средств от предприятий, так и в процессе перевода средств в госбюджет. Кроме того, разработан новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор" по администрированию таможенных платежей на центральном уровне.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Украине завершается переходный этап перевода предприятий на обслуживание через "единый счет" ГФС для уплаты таможенных платежей.