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В Україні через єдиний рахунок проходить 80% всіх митних оформлень - Войцещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За час впровадження пілотного проекту з переведення підприємств на обслуговування через єдиний рахунок для сплати митних платежів були відпрацьовані всі технічні та технологічні питання і вже зараз через єдиний рахунок проходить 80% всіх митних оформлень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскаль служби України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В Україні через єдиний рахунок проходить 80% всіх митних оформлень - Войцещук

Згідно із повідомленням, директор Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС Андрій Войцещук під час селекторної наради з керівниками митниць розповів, що у проекті взяли участь близько 2 тисяч підприємств.

За час впровадження проекту до державного бюджету було перераховано понад 4 млрд гривень платежів, і на сьогоднішній день вже 80% всіх митних оформлень проходить через єдиний рахунок.

У прес-службі зазначили, що новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, надає право суб’єктам господарювання вільно обирати місце оформлення, адже кошти обліковуватимуться о одній картці — особливому рахунку суб’єкта ЗЕД. Для успішного впровадження нової системи у складі Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС було створено окремий підрозділ із забезпечення функціонування єдиного рахунку та вжито низку заходів нормативно-правового характеру, розроблено принципово нове, сучасне програмне забезпечення для здійснення прямих комунікацій між ДФС та Казначейством, як у процесі обліку надходження коштів від підприємств, так і в процесі переведення коштів до держбюджету. Крім того, розроблено новий модуль автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор” з адміністрування митних платежів на центральному рівні.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Україні завершується перехідний етап переведення підприємств на обслуговування через “єдиний рахунок” ДФС для сплати митних платежів.

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