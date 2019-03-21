В Україні через єдиний рахунок проходить 80% всіх митних оформлень - Войцещук

КИЇВ. 21 березня. УНН. За час впровадження пілотного проекту з переведення підприємств на обслуговування через єдиний рахунок для сплати митних платежів були відпрацьовані всі технічні та технологічні питання і вже зараз через єдиний рахунок проходить 80% всіх митних оформлень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскаль служби України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.