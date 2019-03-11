В Україні завершується період переходу бізнесу на "єдиний рахунок" для сплати мит
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні завершується перехідний етап переведення підприємств на обслуговування через "єдиний рахунок" ДФС для сплати митних платежів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
Так, з 18 березня 2019 року підприємства в Україні зможуть перераховувати кошти авансових платежів виключно на "єдиний рахунок", а рахунки митниць ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами будуть заблоковані.
У фіскальній службі повідомили, що з 18 березня до 16 квітня 2019 року залишки коштів на рахунках митниць ДФС можуть бути використані для митного оформлення товарів.
Повернення підприємствам коштів авансових платежів будуть здійснюватися протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок відповідно до Порядку повернення, затвердженого наказом Мінфіну від 18.07.2017.
Вказано, що новий Порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати), затверджений наказом Мінфіну від 22.02.2019 № 80 "Про внесення змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів", перебуває на реєстрації у Мін’юсті.
Раніше Міністерство фінансів запровадило використання єдиного авансового рахунка ДФС для сплати підприємствами митних платежів. За даними ДФС, переведення підприємств на обслуговування через "єдиний рахунок" 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС, для зарахування авансових платежів (передоплати) проходитиме у декілька етапів.
18 грудня 2018 року минулого року Кабмін схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, у результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну служби.