В Украине завершается период перехода бизнеса на "единый счет" для уплаты таможенных платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине завершается переходный этап перевода предприятий на обслуживание через "единый счет" ГФС для уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Так, с 18 марта 2019 года предприятия в Украине смогут перечислять средства авансовых платежей исключительно на "единый счет", а счета таможен ГФС для пополнения авансовых платежей предприятиями будут заблокированы.
В фискальной службе сообщили, что с 18 марта по 16 апреля 2019 года остатки средств на счетах таможен ГФС могут быть использованы для таможенного оформления товаров.
Возвращение предприятиям средств авансовых платежей будет осуществляться в течение 1095 дней со дня внесения таких средств на счет в соответствии с Порядком возвращения, утвержденного приказом Минфина от 18.07.2017.
Указано, что новый Порядок возврата средств авансовых платежей (предоплаты), утвержденный приказом Минфина от 22.02.2019 № 80 "О внесении изменений в Порядок возврата авансовых платежей (предоплаты) и ошибочно и/или излишне уплаченных сумм таможенных платежей", находится на регистрации в Минюсте.
Ранее Министерство финансов ввело использование единого авансового счета ГФС для уплаты предприятиями таможенных платежей. По данным ГФС, перевод предприятий на обслуживание через "единый счет" 3734, открытый в Казначействе на имя ГФС, для зачисления авансовых платежей (предоплаты) будет проходить в несколько этапов.
18 декабря 2018 года прошлого года Кабмин принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.