Кабмін розділив ДФС на митну і податкову служби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, в результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну службу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства фінансів України.
За інформацією Мінфіну, проект постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.
Відповідно до документа, Кабмін координуватиме діяльність цих служб через міністра фінансів України.
“Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник Міністра фінансів Сергій Верланов”, — уточнили у відомстві.
Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомляла, що концепція реформи ДФС, яка передбачає розділення ДФС на митницю і податкову, майже завершена.