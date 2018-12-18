Кабмин разделил ГФС на таможенную и налоговую службы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины.
По информации Минфина, проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.
Согласно документу, Кабмин будет координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины.
"Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов", - уточнили в ведомстве.
Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.
Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что концепция реформы ГФС, которая предусматривает разделение ГФС на таможню и налоговую, почти завершена.