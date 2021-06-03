В Украине будут экспериментировать над прототипами новых продуктов питания

Теперь там будут экспериментировать с едой.

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"24 мая на кафедре технологии мяса и мясных продуктов состоялось открытие R&D-лаборатории, созданной в нашем университете Агроиндустриальным холдингом МХП. С инициативой создания лаборатории специалисты МХП выступили в конце прошлого года. Идея нашла горячую поддержку ректората и коллектива выпускающей кафедры технологии мяса и мясных продуктов. Совместными усилиями проект был воплощен, и теперь имеем инновационную кухню-лабораторию, на базе которой наши соискатели образования, ученые и преподаватели смогут экспериментировать над процессом приготовления мясных изделий с помощью современного оборудования, а также создавать первые прототипы новых продуктов", - рассказали в Университете.

Детали

R&D-кухня разделена на холодный цех для обработки сырья и зал для приготовления и презентации кулинарных блюд. Кроме того, помещение предусматривает возможность проведения семинаров, мастер-классов, воркшопов.

Ключи от лаборатории Елена Косюк, жена основателя МХП и директор Департамента технологии, качества и безопасности пищевых продуктов компании, передала рекотору Университета. Она отметила, что "производство без науки существовать не может, поэтому поддержка отечественных ученых - инвестиции в будущее и не только области, но и всей страны. Создав лабораторию, МХП делает ставку на значительный потенциал наших ученых и творческой молодежи и ожидает прорывные идеи, новые технологии, принципиально новые качественные и безопасные продукты".

Ректор Университета Александр Шевченко в свою очередь поблагодарил МХП за внимание к науке и образованию в Украине. Он отметил, что только при активном участии стейкхолдеров, мы сможем готовить по-настоящему высококвалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"МХП планирует привлекать ведущих украинских и иностранных специалистов, которые будут делиться опытом и инновационными подходами со студентами и преподавательским составом университета.

Специалисты холдинга отмечают, что такая модель "открытых инноваций" будет взаимовыгодной, как для бизнеса, так и для науки. Ведь она обеспечит: возможность разработки технологий и продуктов, которые сложно реализовать самостоятельно; внедрение передовых специализированных технологий, ноу-хау и опыта; воспитания человеческих ресурсов; установление связи с новыми сетями контактов; гранты на совместные исследования и разработки в FoodTech.

Планов много, осталось дождаться снятия карантина, чтобы приступить к их воплощению, и наши соискатели образования уже с нетерпением ждут, когда смогут начать исследования на новом оборудовании", - отметили в Университете.