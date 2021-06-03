В Україні будуть експериментувати над прототипами нових продуктів харчування

Тепер там будуть експериментувати з їжею.

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"24 травня на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відбулося відкриття R&D-лабораторії, створеної в нашому університеті агроіндустріальним холдингом МХП. З ініціативою створення лабораторії фахівці МХП виступили наприкінці минулого року. Ідея знайшла гарячу підтримку ректорату й колективу випускової кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів. Спільними зусиллями проєкт був втілений, і наразі маємо інноваційну кухню-лабораторію, на базі якої наші здобувачі освіти, науковці та викладачі зможуть експериментувати над процесом приготування м’ясних виробів за допомогою сучасного обладнання, а також створювати перші прототипи нових продуктів", - розповіли в Університеті.

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R&D-кухня розділена на холодний цех для оброблення сировини та залу для приготування й презентації кулінарних блюд. Крім того, приміщення передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопів.

Ключі від лабораторії Олена Косюк, дружина засновника МХП і директор Департаменту технології, якості та безпеки харчових продуктів компанії, передала рекотору Університету. Вона зазначила, що "виробництво без науки існувати не може, тому підтримка вітчизняних науковців – інвестиції у майбутнє і не лише галузі, а й усієї країни. Створивши лабораторію, МХП робить ставку на значний потенціал наших учених і творчої молоді й очікує на проривні ідеї, нові технології, принципово нові якісні й безпечні продукти".

Ректор Університету Олександр Шевченко своєю чергою подякував МХП за увагу до науки і освіти в Україні. Він наголосив, що тільки за активної участі стейкхолдерів, ми зможемо готувати по-справжньому висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці спеціалістів, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

"МХП планує залучати провідних українських та іноземних спеціалістів, що будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету.

Фахівці холдингу зазначають, що така модель "відкритих інновацій" буде взаємовигідною, як для бізнесу, так і для науки. Адже вона забезпечить: можливість розроблення технологій і продуктів, які складно реалізувати самостійно; впровадження передових спеціалізованих технологій, ноу-хау і досвіду; виховання людських ресурсів; встановлення зв'язку з новими мережами контактів; гранти на спільні дослідження і розробки в FoodTech.

Планів багато, залишилося дочекатися зняття карантинних обмежень, щоб приступити до їх втілення, і наші здобувачі освіти вже з нетерпінням очікують, коли зможуть розпочати дослідження на новому обладнанні", - наголосили в Університеті.