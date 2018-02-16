В Украине будет открыто представительство Баварии - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине будет открыто представительство федеральной Баварии, во время открытия мемориальной доски в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Сегодня буду встречаться с представителями баварского правительства и говорить о том, что представительство Баварии будет открыто в Украине. Об этом уже почти договорились", - сообщил П.Климкин.
Министр напомнил, что во времена УНР в Киеве было открыто представительство Баварии, и по его словам, "мы возвращаемся новыми, сильными, независимыми и настоящими".
Напомним, сегодня в столице федеральной Баварии начинается пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.