В Україні буде відкрито представництво Баварії – Клімкін

“Сьогодні буду зустрічатися з представниками баварського уряду і говорити про те, що представництво Баварії буде відкрито в Україні. Про це вже майже домовились”, — повідомив П.Клімкін.

Міністр нагадав, що за часів УНР в Києві було відкрито представництво Баварії, і за його словами, “ми повертаємось новими, сильними, незалежними і справжніми”.

Нагадаємо, сьогодні в столиці федеральної Баварії розпочинається 54-а міжнародна Конференція з безпеки.