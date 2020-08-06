В Украине блокировали сбыт контрафактных сигарет с миллионными доходами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине блокировали масштабное изготовление и сбыт контрафактных сигарет с ежемесячным доходом более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Подпольное производство организовали трое жителей Житомирской и Хмельницкой областей. Всего в сделке было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные "мощности" дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, в Луганскую область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за неуплаты налогов только с начала этого года государственный бюджет недополучил более 5 млн грн.
"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски по местам производства, хранения и жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. Во время следственных действий изъято более 960 коробов контрафакта с 480 тысячами пачек поддельных сигарет, сырье, черновые записи. Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленный к отправке заказчикам", - сообщили в СБУ.
Действия фигурантов квалифицированы по ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Также проверяется информация о сбыте контрафакта на территории других областей Украины и контрабанде сигарет в Европу.
Как сообщал УНН, в Изюме разоблачили склад с контрафактными сигаретами, которые в том числе изготовлялись на оккупированной территории Донецкой области.