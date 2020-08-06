В Україні блокували збут контрафактних цигарок з мільйонними прибутками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні блокували масштабне виготовлення та збут контрафактних цигарок з щомісячним прибутком на понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
"Підпільне виробництво організували троє мешканців Житомирської та Хмельницької областей. Загалом в оборудці було задіяно майже 20 осіб, включно із кур'єрами та реалізаторами. Виробничі "потужності" ділки облаштували у кількох орендованих складах у Хмельницькому. Готову продукцію із підробленими марками акцизного податку збували через мережу роздрібної торгівлі на території регіону, а також відправляли поштою та вантажівками в Житомир, Луцьк, на Луганщину", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через несплату податків лише з початку цього року державний бюджет недоотримав понад 5 млн грн.
"У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями виробництва, зберігання та проживання фігурантів справи у 4 областях України. Під час слідчих дій вилучено понад 960 коробів контрафакту із 480 тисячами пачок підроблених цигарок, сировину, чорнові записи. Також оперативники виявили вантажівку із нелегальним товаром, підготовленим до відправлення замовникам", – повідомили в СБУ.
Дії фігурантів кваліфіковано за ст. 199 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Також перевіряється інформація щодо збуту контрафакту на території інших областей України та контрабанди цигарок до Європи.
Як повідомляв УНН, в Ізюмі викрили склад з контрафактними цигарками, які в тому числі виготовлялись на окупованій території Донецької області.