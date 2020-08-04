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Контрафакт з "ДНР": на складі в Ізюмі вилучили 50 тис. пачок цигарок

Київ • УНН

 • 15660 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Ізюмі викрили склад з контрафактними цигарками, які в тому числі виготовлялись на окупованій території Донеччини. Про це повідомляє прессслужба прокуратури Харківській області, передає УНН.

"Під час обшуків, проведених 4 серпня 2020 року у торгівельних павільйонах та складах, які розташовані в м. Ізюм, вилучено біля 50 000 пачок цигарок, у тому числі виготовлених на окупованій території ("ДНР"), а також цигарки розсипом, тютюн, пристрої для виготовлення поштучно цигарок у домашніх умовах, тютюн для кальянів", – йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України.

"Слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та вирішується питання про повідомлення про підозру", – додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на сході України за І півріччя цього року викрили 9 злочинних груп та 17 окремих осіб, які промишляли підакцизними товарами на кордоні з Росією та на лінії розмежування на Донбасі.

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