Контрафакт из "ДНР": на складе в Изюме изъяли 50 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Изюме обнаружили склад с контрафактными сигаретами, которые, в частности, изготовливались на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Во время обысков, проведенных 4 августа 2020 года в торговых павильонах и складах, расположенных в г. Изюм, изъято около 50 тыс. пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории ("ДНР"), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучных сигарет в домашних условиях, табак для кальянов", - говорится в сообщении.
По данному факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины.
"Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос об уведомлении о подозрении", - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, на востоке Украины за I полугодие этого года разоблачили 9 преступных групп и 17 отдельных лиц, промышлявших подакцизными товарами на границе с Россией и на линии разграничения на Донбассе.