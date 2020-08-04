Контрафакт из "ДНР": на складе в Изюме изъяли 50 тыс. пачек сигарет

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27713 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101426 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106311 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133177 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110502 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131165 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102011 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Контрафакт из "ДНР": на складе в Изюме изъяли 50 тыс. пачек сигарет

Контрафакт из "ДНР": на складе в Изюме изъяли 50 тыс. пачек сигарет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В Изюме обнаружили склад с контрафактными сигаретами, которые, в частности, изготовливались на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Во время обысков, проведенных 4 августа 2020 года в торговых павильонах и складах, расположенных в г. Изюм, изъято около 50 тыс. пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории ("ДНР"), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучных сигарет в домашних условиях, табак для кальянов", - говорится в сообщении.

По данному факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины.

"Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос об уведомлении о подозрении", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, на востоке Украины за I полугодие этого года разоблачили 9 преступных групп и 17 отдельных лиц, промышлявших подакцизными товарами на границе с Россией и на линии разграничения на Донбассе.

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