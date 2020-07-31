Працювали з Росією: на сході України викрили декілька груп контрабандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На сході України за І півріччя цього року викрили 9 злочинних груп та 17 окремих осіб, які промишляли підакцизними товарами на кордоні з Росією та на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Злочинці не лише реалізовували контрабанду та контрафакт в Україні, а й частину "товару" намагалися переправляли в країни Західної Європи", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за звітний період оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронцями виявили та вилучили з незаконного обігу майже 1,13 млн пачок сигарет, понад 50 тисяч літрів контрафактного алкоголю та більш як 600 тисяч літрів пально-мастильних матеріалів.
"Крім того, правоохоронці припинили діяльність нелегального заводу, де з російських інгредієнтів виробляли пальне", – додали у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, в Україні викрили схему постачання військової продукції до РФ з оборонних підприємств.