В Україні викрили схему постачання військової продукції до РФ з оборонних підприємств

"Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами", - інформують у СБУ.

Повідомляється, що завдяки додатково отриманій інформації правоохоронці встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.