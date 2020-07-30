В Україні викрили схему постачання військової продукції до РФ з оборонних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Служба безпеки України викрила схему постачання до Росії товарів військового призначення вітчизняного виробництва, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-канал СБУ.
"Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами", - інформують у СБУ.
Повідомляється, що завдяки додатково отриманій інформації правоохоронці встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн.
Нагадаємо, раніше СБУ блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.