В Украине разоблачили схему поставок военной продукции в РФ из оборонных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения отечественного производства, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канал СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконного поставки стране-агрессору товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями", - информируют в СБУ.
Сообщается, что благодаря дополнительно полученной информации правоохранители установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны.
Напомним, ранее СБУ блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства.