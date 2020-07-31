Работали с Россией: на востоке Украины разоблачили несколько групп контрабандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На востоке Украины за I полугодие этого года выявили 9 преступных групп и 17 отдельных лиц, промышлявших подакцизными товарами на границе с Россией и на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Преступники не только реализовывали контрабанду и контрафакт в Украине, но и часть" товара "пытались переправлять в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за отчетный период оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранителями обнаружили и изъяли из незаконного оборота почти 1,13 млн пачек сигарет, свыше 50 тысяч литров контрафактного алкоголя и более 600 тысяч литров горюче-смазочных материалов.
"Кроме того, правоохранители пресекли деятельность нелегального завода, где из российских ингредиентов производили топливо", - добавили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, в Украине разоблачили схему поставок военной продукции в РФ с оборонных предприятий.