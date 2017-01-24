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В Украине больше нет государственного внутреннего вещания - В.Сюмар

В Украине больше нет государственного внутреннего вещания - В.Сюмар

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Отныне, с регистрацией юридического лица ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", в стране нет государственного внутреннего вещания. Об этом во время брифинга сообщила глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает УНН.

"С регистрацией юридического лица ПАО НСТУ фактически теперь мы можем говорить, что в стране больше нет государственного внутреннего вещания. Государственным у нас только остается иновещание, которым занимается Министерство информационной политики, но с государственным вещанием внутри страны отныне мы можем говорить что оно будет оборудовано по европейскому образцу с лучшими мировыми образцами в виде общественного вещания", - рассказала В.Сюмар.

Она пояснила, что общественное вещание далеко не то же самое, что государственное вещание. Оно управляется независимым наблюдательным советом, ориентируется гораздо больше на те права украинского зрителя, которые неудовлетворены коммерческими вещателями. То есть должно предлагать совсем другие стандарты и совсем другого образца телевизионный продукт.

"Это очень важный прогресс, чтобы показать опять-таки украинцам в первую очередь, что Украинское государство меняется, что Украинское государство не стремится все контролировать, это совсем другой подход. Сейчас мы вышли на финишную прямую - у нас есть закон, у нас есть наблюдательный совет, который вызывает общественное доверие, у нас есть государственный акционер в виде Госкомтелерадио. Мы имеем также поддержку международных организаций - Совета Европы, Представительства Еврокомиссии в Ураине. Мы знаем, что эта поддержка будет продолжаться для того, чтобы тот финишный этап мы смогли пройти успешно", - сказала она.

Как сообщал УНН, 28 декабря, Кабинет министров Украины принял устав общественного вещания.

Украинские Национальные Новости

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