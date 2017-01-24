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В Україні більше немає державного внутрішнього мовлення — В.Сюмар

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Відтепер, з реєстрацією юридичної особи ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", в країні немає державного внутрішнього мовлення. Про це під час брифінгу повідомила голова Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає УНН.

“З реєстрацією юридичної особи ПАТ НСТУ фактично відтепер ми можемо говорити, що в країні більше немає державного внутрішнього мовлення. Державним у нас лише залишається іномовлення, яким опікується Міністерство інформаційної політики, але з державним мовленням всередині країни відтепер ми можемо говорити що воно буде облаштоване в європейський спосіб з найкращими світовими зразками у вигляді суспільного мовлення”, — розповіла В.Сюмар.

Вона пояснила, що суспільне мовлення далеко не те ж саме, що державне мовлення. Воно управляється незалежною наглядовою радою, орієнтується значно більше на ті права українського глядача, які незадоволені комерційними мовниками. Тобто має пропонувати зовсім інші стандарти і зовсім іншого зразка телевізійний продукт.

“Це дуже важливий поступ, щоб показати знову-таки українцям в першу чергу, що українська держава змінюється, що українська держава не прагне все контролювати, це зовсім інший підхід. Зараз ми вийшли на фінішну пряму — у нас є закон, у нас є наглядова рада, що викликає суспільну довіру, в нас є державний акціонер у вигляді Держкомтелерадіо. Ми також маємо підтримку міжнародних організацій — Ради Європи, Представництва Єврокомісії в Ураїні. Ми знаємо, що ця підтримка триватиме для того, аби той фінішний етап ми змогли пройти успішно”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, 28 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив статут суспільного мовлення.

Українські Національні Новини

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