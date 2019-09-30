В Украине более 200 опорных школ не соответствуют нужным критериям - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине из 800 опорных школ более 200 не соответствуют критериям опорной школы. Об этом на панельной дискуссии сегодня сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня при формировании опорных школ мы несколько избегали ответственности за принимаемые решения. У нас есть 800 опорных школ и более 200 не соответствуют критериям опорной школы", - сказала Мандзий.
Ранее УНН сообщал, что правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов.