В Україні більше 200 опорних шкіл не відповідають потрібним критеріям - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні з 800 опорних шкіл більше 200 не відповідають критеріям опорної школи. Про це на панельній дискусії сьогодні повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні при формуванні опорних шкіл ми дещо уникали відповідальності за прийняті рішення. У нас є 800 опорних шкіл і більше 200 не відповідають критеріям опорної школи", - сказала Мандзій.
Раніше УНН повідомляв, що уряд зосередиться на освіті як на одному з основних пріоритетів.