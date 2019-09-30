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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні більше 200 опорних шкіл не відповідають потрібним критеріям - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні з 800 опорних шкіл більше 200 не відповідають критеріям опорної школи. Про це на панельній дискусії сьогодні повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.

В Україні більше 200 опорних шкіл не відповідають потрібним критеріям - МОН

"Станом на сьогодні при формуванні опорних шкіл ми дещо уникали відповідальності за прийняті рішення. У нас є 800 опорних шкіл і більше 200 не відповідають критеріям опорної школи", - сказала Мандзій.

Раніше УНН повідомляв, що уряд зосередиться на освіті як на одному з основних пріоритетів.

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