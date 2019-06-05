В Украине вакцины от кори получили более 200 тыс взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Украине почти за год вакцину КПК, которая защищает от кори получили более 200 тысяч взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в ответе на запрос корреспондента УНН.
"По данным ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" за период с 28.06.2018 по 23.05.2019 одну дозу вакцины КПК получили 94 675 взрослых лиц, две дозы вакцины (от кори, паротита и краснухи - ред. ) КПК получили 157 985 взрослых человек", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, с 13 по 19 мая, корью заболели 1935 человек.
Как сообщал УНН, взрослые любого совершеннолетние теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.
Напомним, в случае, если взрослый контактировал с больным корью, нужно обратиться к врачу.