В Украине вакцины от кори получили более 200 тыс взрослых

"По данным ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" за период с 28.06.2018 по 23.05.2019 одну дозу вакцины КПК получили 94 675 взрослых лиц, две дозы вакцины (от кори, паротита и краснухи - ред. ) КПК получили 157 985 взрослых человек", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, с 13 по 19 мая, корью заболели 1935 человек.



Как сообщал УНН, взрослые любого совершеннолетние теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.



Напомним, в случае, если взрослый контактировал с больным корью, нужно обратиться к врачу.