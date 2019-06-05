В Україні вакцини від кору отримало понад 200 тис дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В Україні майже за рік вакцину КПК, яка захищає від кору отримало понад 200 тисяч дорослих. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я у відповіді на запит кореспондента УНН.
“За даними ДУ „Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України“ за період з 28.06.2018 по 23.05.2019 одну дозу вакцини КПК отримали 94 675 дорослих осіб, дві дози вакцини (від кору,паротиту та краснухи — ред.) КПК отримали 157 985 дорослих осіб”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, з 13 по 19 травня, на кір захворіли 1 935 людей.
Як повідомляв УНН, повнолітні будь-якого віку тепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК.
Нагадаємо, у випадку, якщо дорослий контактував з хворим на кір, потрібно звернутися до лікаря.