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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106827 просмотра

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7 марта, 08:52 • 133435 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113699 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144848 просмотра

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В Украине 9 мая полиция зарегистрировала 63 сообщения

В Украине 9 мая полиция зарегистрировала 63 сообщения

Киев  •  УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне на территории Украины полиция зарегистрировала 63 сообщения. Об этом сообщил департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

Так, по данным МВД, в отношении использования георгиевской ленты зарегистрировано 22 сообщения (в Николаевской области - 7, Одесской - 5, Днепропетровской - 3, Харьковской - 2, Кировоградской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Киеве - по 1).

Об использовании другой запрещенной символики: красные флаги, символика серпа и молота - зарегистрировано 23 происшествия. А именно в Днепропетровской области - 7, Киеве - 5, Луганской - 3, Одесской и Харьковской - по 2, Полтавской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской - по 1.

Кроме того, поступило 18 других сообщений во время празднования Дня победы, отметили в министерстве.

Было составлено 27 административных протоколов: 13 - в Одесской области, 4 – в Николаевской области, по 2 – Львовской, Днепропетровской и городе Киеве, по 1 – Луганской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.

7 сообщениями сведения внесены в ЕРДР: 3 - по ст. 436-1 УК Украины (2 - Днепропетровская область и 1 - Одесская) 2 - по ст. 296 УК Украины (Днепропетровская область); по 1 - по ст. 263 и 297 УК Украины (Днепропетровская и Одесская области).

Ранее УНН сообщал, что в Украине массовых мероприятий 9 мая были зарегистрированы 33 события, связанные с использованием запрещенной символики.

К охране общественного порядка 9 мая в Украине были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей.

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