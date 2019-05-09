Майже 22 тис. правоохоронців залучили до охорони громадського порядку 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В України до охорони громадського порядку 9 травня були залучені майже 22 тис. правоохоронців. Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає кореспондент УНН.
"До охорони громадського порядку були залучені майже 22 тис. правоохоронців – і поліцейські, і військовослужбовці, і Нацгвардія", - сказав Тракало.
З його слів, 9 травня в Україні пройшло понад 1,4 тис. масових заходів, участь у яких взяли майже 700 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, станом на 14:00 поліція зареєструвала п'ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня.