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Почти 22 тыс. правоохранителей привлекли к охране общественного порядка 9 мая

Почти 22 тыс. правоохранителей привлекли к охране общественного порядка 9 мая

Киев  •  УНН

 • 18982 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине к охране общественного порядка 9 мая были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает корреспондент УНН.

"К охране общественного порядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей - и полицейские, и военнослужащие, и Нацгвардия", - сказал Тракало.

По его словам, 9 мая в Украине прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тыс. человек.

Как сообщал УНН, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.

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