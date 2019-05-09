Почти 22 тыс. правоохранителей привлекли к охране общественного порядка 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине к охране общественного порядка 9 мая были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает корреспондент УНН.
"К охране общественного порядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей - и полицейские, и военнослужащие, и Нацгвардия", - сказал Тракало.
По его словам, 9 мая в Украине прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тыс. человек.
Как сообщал УНН, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.