Почти 22 тыс. правоохранителей привлекли к охране общественного порядка 9 мая

"К охране общественного порядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей - и полицейские, и военнослужащие, и Нацгвардия", - сказал Тракало.



По его словам, 9 мая в Украине прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тыс. человек.



Как сообщал УНН, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.