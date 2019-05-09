В Україні 9 травня поліція зареєструвала 63 повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території України поліція зареєструвала 63 повідомлення. Про це повідомив департамент комунікації МВС України, передає УНН.
Так, за даними МВС, стосовно використання георгіївської стрічки зареєстровано 22 повідомлення (у Миколаївській області – 7, Одеській – 5, Дніпропетровській – 3, Харківській – 2, Кіровоградській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та місті Києві – по 1).
Щодо використання іншої забороненої символіки: червоні прапори, символіка серпу та молоту - зареєстровано 23 події. А саме у Дніпропетровській області – 7, місті Києві – 5, Луганській – 3, Одеській та Харківській – по 2, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській та Миколаївській – по 1.
Крім того, надійшло 18 інших повідомлень під час відзначення Дня перемоги, зазначили у міністерстві.
Було складено 27 адміністративних протоколів: 13 – в Одеській області, 4 – у Миколаївській області, по 2 – у Львівській, Дніпропетровській та місті Києві, по 1 – у Луганській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.
За 7 повідомленнями відомості внесено до ЄРДР: 3 – за ст. 436-1 КК України (2 – Дніпропетровська область та 1 – Одеська); 2 – за ст. 296 КК України (Дніпропетровська область); по 1 – за ст. 263 та 297 КК України (Дніпропетровська та Одеська області).
Раніше УНН повідомляв, що в Україні на масових заходах 9 травня були зареєстровані 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки.
До охорони громадського порядку 9 травня в Україні були залучені майже 22 тис. правоохоронців.