В Украине 70% доноров сдают кровь только раз в жизни

"В Украине количество донаций почти втрое меньше (12 на 1000 населения), чем это рекомендует Всемирная организация здравоохранения (33 на 1000 населения). Впрочем каждый украинец может изменить эту ситуацию. Для этого нужно сдать кровь, если у вас нет противопоказаний или поддержать акцию информационно: написать о необходимости донорства в соцсетях и призвать других пожертвовать кровь для тех, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во Всемирный день донора в Украине продолжается благотворительная акция сдачи крови - желающих по всей стране призывают помочь спасти жизни и сдать кровь.

"Каждые несколько секунд кто-то в мире нуждается в крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней ежегодно. Кроме изменений в структуре системы крови и в подходах к финансированию, важно изменить отношение украинцев к донорству. Как можно больше людей должны избавиться от стереотипов и осознать, что сдавать кровь - это безопасно, полезно для вашего здоровья, и это спасает кому-то жизнь", - рассказала начальница отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Cлавинская.

Хотя количество доноров в Украине постоянно растет, большинство из них становятся донорами только раз в жизни, когда приходится спасать своих близких или родных. В общем, по данным Минздрава, 70% доноров сдают кровь только раз в жизни.

Отмечается, что сейчас происходит масштабный процесс реформирования, который должен продолжаться до 2022 года.

В частности, МОЗ Украины совместно с Центром общественного здоровья МОЗ Украины разработали, а Правительство утвердило Стратегию развития национальной системы крови, что должно приблизить Украину к стандартам ЕС и создать все условия, чтобы каждый пациент имел доступ к безопасной крови и ее компонентам.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Украины приняло Стратегию развития национальной системы крови в Украине.