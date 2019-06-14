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В Україні 70% донорів здають кров лише раз у житті

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні кількість донацій крові майже втричі менша рекомендованої ВООЗ. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, 70% донорів здають кров лише раз у житті, передає УНН.

В Україні 70% донорів здають кров лише раз у житті

"В Україні кількість донацій майже втричі менша (12 на 1000 населення), ніж це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я (33 на 1000 населення). Утім кожен українець може змінити цю ситуацію. Для цього потрібно здати кров, якщо ви не маєте протипоказань, або підтримати акцію інформаційно: написати про потребу донорства в соцмережах і закликати інших пожертвувати кров для тих, хто її потребує", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до Світового дня донора в Україні триває благодійна акція здачі крові – охочих по всій країні закликають допомогти врятувати життя і здати кров.

"Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. І саме добровільна та регулярна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів щороку. Окрім змін у структурі системи крові і в підходах до фінансування, важливо змінити ставлення українців до донорства. Якомога більше людей повинні позбутися стереотипів і усвідомити, що здавати кров - це безпечно, корисно для вашого здоров’я, і це рятує комусь життя”, - розповіла начальниця відділу безпеки крові та донорства Центру громадського здоров’я МОЗ України Ірина Cлавінська.

Хоч кількість донорів в Україні постійно зростає, більшість із них стають донорами лише раз у житті, коли доводиться рятувати своїх близьких чи рідних. Загалом, заданими МОЗ, 70% донорів здають кров лише раз у житті.

Зазначається, що зараз відбувається масштабний процес реформування, який має тривати до 2022 року.

Зокрема, МОЗ України спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ України розробили, а Уряд затвердив Стратегію розвитку національної системи крові, яка має наблизити Україну до стандартів ЄС і створити всі умови, щоб кожен пацієнт мав доступ до безпечної крові та її компонентів.

Нагадаємо, у лютому 2019 року уряд України ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в Україні. 

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