В Украине 31-летнего гуся Гошу признали рекордсменом-долгожителем

"Рекордсменом стал старейший гусь в Украине, которому исполнился 31 год", - написала Ветрова.

Она отметила шутку, что всему причиной стали его голубые глаза - из-за них он стал любимцем своей хозяйки, бабушки Ани.

"Она даже испуганно крестилась, когда кто-то в шутку спрашивал, когда будет суп из гуся? Целый день гусь Гоша ходил за бабушкой по пятам - хлопотал с ней по хозяйству, ходил в магазин и ждал под больницей. Соседи без палки во двор не заходили, потому что гусь не любил, чтобы кто-то приходил к хозяйке без его разрешения. Гошу даже домашний пес боялся", - пишет руководитель реестра рекордов.

По ее словам, хозяйка гуся бабушка Аня мечтала, что когда-то ее любимца признают рекордсменом-долгожителем.

"А когда жизнь этой доброй, простой женщины завершилось, ее удивительную мечту осуществили родственники, и приютили у себя знаменитого рекордсмена. Национальный Реестр Рекордов ... объявил Гошу самым старым гусем в Украине", - сообщила Ветрова.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали старшего браконьера.