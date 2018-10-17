В Україні 31-річного гусака Гошу визнали рекордсменом-довгожителем

“Рекордсменом став найстаріший гусак в Україні, якому виповнився 31 рік”, — написала Вєтрова.

Вона зазначила жартома, що всьому причиною стали його блакитні очі — через них він став улюбленцем у своєї господині, бабці Ані.

"Вона навіть злякано хрестилася, коли хтось жартома запитував, коли буде суп з гусака? Цілий день гусак Гоша ходив за бабцею по п’ятам — порався з нею по господарству, ходив до магазину і чекав під лікарнею. Сусіди без палиці у двір не заходили, бо гусак не любив, щоб хтось підходив до господині без його дозволу. Гошу навіть домашній пес боявся“, — пише керівниця реєстра рекордів.

За її словами, хазяйка гусака бабця Аня мріяла, що колись її улюбленця визнають рекордсменом-довгожителем.

“А коли життя цієї доброї, простої жінки завершилося, її дивовижну мрію здійснили родичі, які й прихистили у себе знаменитого рекордсмена. Національний Реєстр Рекордів ... оголосив Гошу найстарішим гусаком в Україні”, — повідомила Вєтрова.

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