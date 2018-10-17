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У Києві затримано найстаршого браконьєра

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Інспектори рибоохорони Києва затримали 89-річну жінку-браконьєра, яка у нічний час ставила сітки з дерев’яного човна біля Північного мосту. Про це у Facebook повідомляє начальник Київського рибоохоронного патруля Державного агентства рибного господарства України Володимир Мухін, передає УНН.

“89 років, виявилось жительці столиці, яку було помічено інспекторами Київщини під час патрулювання в нічний час акваторії річки Дніпро в межах міста Києва! Літня бабця, звати яку Люда, за інформацією колишня спортсменка-плавчиха, самостійно на дерев’яному весельному човні неподалік Північного мосту встановлювала сітки! Подиву рибоохоронців не було меж!!!”, — написав Мухін.

За його словами, супроводивши жінку до берега та перевіривши документи, з найстаршим порушником була проведена бесіда суто по “душам”.

"Можна нас звинувачувати, можна ні, зазначив Мухін, але звісно що протокол складений не був. Ви тільки уявіть, ця бабця пережила репресії, Голодомор та Другу світову... Прикро, що нині неналежне соціальне та пенсійне забезпечення штовхає навіть таких літніх людей на порушення!”, — написав рибінспектор.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Херсонській області на систематичних хабарах головного державного інспектора одного з відділів оперативного управління Держагентства рибного господарства.

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