В Киеве задержали самого старшего браконьера

“89 лет, оказалось жительнице столицы, которая была замечена инспекторами Киевщины во время патрулирования в ночное время акватории реки Днепр в пределах города Киева! Пожилая бабушка, зовут которую Люда, по информации бывшая спортсменка-пловчиха, самостоятельно на деревянной весельной лодке неподалеку Северного моста устанавливала сетки! Удивления рибоохранителей не было предела!!!”, — написал Мухин.

По его словам, сопроводив женщину к берегу и проверив документы, с самым старшим нарушителем была проведена беседа сугубо по “душам”.

“Можно нас обвинять, можно нет, отметил Мухин, но конечно что протокол составлен не был. Вы только представьте, эта бабушка пережила репрессии, Голодомор и Вторую мировую... Обидно, что сейчас ненадлежащее социальное и пенсионное обеспечение толкает даже таких пожилых людей на нарушение!”, — написал рыбинспектор.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Херсонской области на систематических взятках главного государственного инспектора одного из отделов оперативного управления Госагентства рыбного хозяйства.