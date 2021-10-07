В Украине 12 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине 12 областей из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 7 октября "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) соответствуют:
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- Киевская область — 54,6%;
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- Полтавская область — 58,3%;
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- Херсонская область — 62,2%.
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В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — ≤60 на 100 000 населения) фиксируют в:
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- Днепропетровской области — 62,7;
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- Запорожской области — 70,4;
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- Луганской области — 61,4;
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- Черновицкой области — 69,7.
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Из-за загруженности коек с кислородом "оранжевой" зоне соответствуют:
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- Донецкая область — 69,0%;
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- Харьковская область — 67,4%.
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Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны — ≤20%) "оранжевой" зоне также соответствуют:
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- Житомирская область — 20,9%;
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- Сумская область — 23,1%;
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- Хмельницкая область — 20,2%.
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Добавим
В течение 6 октября в Украине зарегистрировали 15 125 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 3541, летальных случаев — 314.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 122 298 человека. Из них первой дозой вакцинировано — 59 428 человек завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 62 870 человек. Всего с начала кампании сделано 13,3 млн прививок.