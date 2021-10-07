Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наближається до 6 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 13,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 122 тисячі, більшість - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них... повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 942 170 людей. Загалом проведено 13 302 370 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
122 298 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 6 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 59 428 людей, повністю імунізовані - 62 870 людей.
Протягом доби працювали: 914 мобільних бригад, 3 038 пунктів щеплення; 351 центр вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
За даними KSE на 28 вересня, найвищі показники за рівнем щеплень демонструє Київ, де вже 36% дорослих жителів вакциновані повністю. В цілому в Україні на 28 вересня були вакциновані принаймні однією дозою 22% дорослого населення.