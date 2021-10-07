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Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 6 миллионам

Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 6 миллионам

Киев  •  УНН

 • 17493 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 122 тысяч, большинство - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них... полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 942 170 человек. Всего проведено 13 302 370 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

122 298 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021 года. Одну дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы - 62 870 человек.

В течение суток работали: 914 мобильных бригад, 3038 пунктов прививки; 351 центр вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

По данным KSE на 28 сентября, самые высокие показатели по уровню прививок демонстрирует Киев, где уже 36% взрослых жителей вакцинированы полностью. В целом в Украине на 28 сентября были вакцинированы по крайней мере одной дозой 22% взрослого населения.

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