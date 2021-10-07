В Україні 12 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні 12 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 7 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
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- Київська область — 54,6%;
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- Полтавська область — 58,3%;
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- Херсонська область — 62,2%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:
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- Дніпропетровській області — 62,7;
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- Запорізькій області — 70,4;
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- Луганській області — 61,4;
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- Чернівецькій області — 69,7.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:
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- Донецька область — 69,0%;
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- Харківська область — 67,4%.
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 20,9%;
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- Сумська область — 23,1%;
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- Хмельницька область — 20,2%.
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Додамо
Протягом 6 жовтня в Україні зареєстрували 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 541, летальних випадків — 314.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 122 298 особи. Із них першою дозою вакциновано — 59 428 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 62 870 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,3 млн щеплень.