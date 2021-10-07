В Україні 12 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 7 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Київська область — 54,6%;



Полтавська область — 58,3%;



Херсонська область — 62,2%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:



Дніпропетровській області — 62,7;



Запорізькій області — 70,4;



Луганській області — 61,4;



Чернівецькій області — 69,7.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:



Донецька область — 69,0%;



Харківська область — 67,4%.



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 20,9%;



Сумська область — 23,1%;



Хмельницька область — 20,2%.



Додамо

Протягом 6 жовтня в Україні зареєстрували 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 541, летальних випадків — 314.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 122 298 особи. Із них першою дозою вакциновано — 59 428 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 62 870 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,3 млн щеплень.