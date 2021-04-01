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В Украине 1 апреля начинается весенний призыв

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине 1 апреля стартует весенний призыв на срочную военную службу 2021 года, который продлится до конца июня. Всего на службу в течение апреля-июня планируют призвать 14 246 человек, передает УНН.

Детали

Так, согласно Указу Президента, в Украине сегодня начинается призыв на военную срочную службу.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в период с апреля по июнь этого года будет призвано:

— в Вооруженные Силы Украины — 6 500 человек,
— Государственной специальной службы транспорта — 600 человек,
— Национальной гвардии — 4 646 человек,
— Государственной пограничной службы — 2 500 человек.

Отмечается, что показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности ВС.

Что было раньше

На прошлой неделе Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года.

Кроме того, правительство утвердило сумму средств в объеме 66 млн грн на проведение призыва.

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