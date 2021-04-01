В Україні 1 квітня розпочинається весняний призов

Деталі

Так, відповідно до Указу Президента, в України сьогодні розпочинається призов на військову строкову службу.



За даними Генерального штабу Збройних Сил України, в період з квітня по червень цього року буде призвано:



— до Збройних Сил України — 6 500 осіб,

— Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб,

— Національної гвардії — 4 646 осіб,

— Державної прикордонної служби — 2 500 осіб.

Зазначається, що показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшено у порівнянні з минулим роком у зв’язку із збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності ЗС.

Що було раніше

Минулого тижня Кабінет міністрів України затвердив розпорядження щодо чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року.



Окрім того, уряд затвердив суму коштів обсягом 66 млн грн на проведення призову.