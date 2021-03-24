Кабмін затвердив кількість строковиків на весняний призов: понад 14 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив розпорядження щодо чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року. Всього підлягають призову 14 246 людей, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, відповідне розпорядження було затверджено під час засідання.
Відповідно до рішення, в Україні 14 246 людей підлягає призову на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року. Найбільша кількість призовників у Дніпропетровській області – 1340. Обсяг видатків на одного призовника становить 4633,13 грн.
Також із загальної кількості призовників до ЗСУ планують набрати – 6 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, до Національної гвардії - 4646 осіб, Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.
Окрім того, розпорядженням затверджена сума коштів обсягом 66 млн грн на проведення призову.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.
Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.