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Кабмин утвердил количество срочников на весенний призыв: более 14 тысяч человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведение призыва в апреле-июне 2021 года. Всего подлежащих призыву 14 246 человек, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, соответствующее распоряжение было утверждено во время заседания.

Согласно решению, в Украине 14 246 человек подлежит призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года. Наибольшее количество призывников в Днепропетровской области - 1340. Объем расходов на одного призывника составляет 4633,13 грн.

Также из общего количества призывников в ВСУ планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2500 человек.

Кроме того, распоряжением утверждена сумма средств в размере 66 млн грн на проведение призыва.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.

Ранее Кабинет министров внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту.

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